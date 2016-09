Auszeichnung für vorbildlichen Arbeitsschutz

Das Unternehmen hat ein Arbeitsschutzmanagement-System (AMS) für sämtliche betrieblichen Abläufe eingeführt – davon profitieren nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden. Die BGHW würdigte die herausragende Leistung von Fronius Deutschland aufgrund der detaillierten Prozessbeschreibung sowie der verknüpften Abläufe und zeichnete das Unternehmen auch mit der höhergestellten Norm für Arbeitssicherheitssysteme OHSAS 18001:2007 aus. Die feierliche Übergabe des Zertifikats fand gestern in den Räumlichkeiten der Landeszentrale der deutschen Fronius-Tochtergesellschaft in Neuhof statt. Zu den Gästen und Rednern der Veranstaltung zählte unter anderem Bürgermeisterin Maria Schultheis. Stefan Butz, technischer Aufsichtsbeamter bei der BGHW, überreichte das Gütesiegel an Heike Zahn, die Geschäftsführerin der Fronius Deutschland GmbH. „Die Auszeichnung ist ein großer Erfolg für unser gesamtes Team, das sich gemeinsam für einen zuverlässigen Arbeitsschutz am Fronius-Standort Neuhof engagiert“, erklärte Zahn. Die Fronius Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der österreichischen Fronius International GmbH. Das 1945 gegründete Unternehmen erforscht und entwickelt neue Lösungen zur Kontrolle und Steuerung elektrischer Energie. Mit seinen drei weltweit erfolgreichen Geschäftsbereichen bietet Fronius ein umfangreiches Portfolio: Die Sparte Perfect Welding ist globaler Marktführer für Roboter-Schweißtechnik und Technologieführer für Lichtbogen- und Punktschweißprozesse. Fronius Solar Energy hat die effiziente Nutzung und intelligente Speicherung von Energie aus Photovoltaik-Anlagen im Fokus. Mit Perfect Charging realisiert das Unternehmen zukunftsweisende Technologien rund um das Laden von Antriebs- und Starterbatterien in der Intralogistik und im Kraftfahrzeugmarkt. Auch Torsten Jahn, Vorsitzender des Gewerbevereins Neuhof, war unter den Anwesenden und betonte in seiner Ansprache die immer größere Bedeutung der Arbeitssicherheit. Unfälle, Sachschäden und Verletzungen im Arbeitsalltag haben nicht nur für Arbeitnehmer unangenehme Folgen, sondern oft auch für das Unternehmen. Schadenersatz, teure und langwierige Rechtsstreitigkeiten sowie ein Image-Verlust beim Kunden können das Resultat eines mangelhaften Arbeitsschutzes sein. Aus diesem Grund nimmt die sichere Gestaltung der innerbetrieblichen Abläufe eine immer wichtigere Rolle in den Firmen ein. Zahlreiche Unternehmen setzen ein sogenanntes Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) ein, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Verschiedene Leitfäden und Standards liefern dazu die Vorgaben – darunter auch die britische OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), die in vielen Ländern als Zertifizierungsgrundlage für Managementsysteme verwendet wird. Wie solch ein Managementsystem in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel Fronius Deutschland. Das Unternehmen hat an seinem Standort Neuhof erfolgreich ein AMS etabliert. Darin sind sämtliche für den betrieblichen Ablauf relevanten Prozesse direkt mit den Interessen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verknüpft. „Benötigt etwa ein Mitarbeiter für seine Tätigkeit ein neues Werkzeug oder Gerät, fordert er dieses beim Einkauf an“, beschreibt Geschäftsführerin Heike Zahn. „Ist der entsprechende Artikel noch nicht gelistet, bindet der Einkäufer umgehend die Fachkraft für Arbeitssicherheit in den Beschaffungsprozess mit ein. Diese wiederum prüft, ob von dem Produkt irgendein Risiko ausgeht, erstellt die nötigen Dokumente und veranlasst gegebenenfalls Schutzmaßnahmen, zum Beispiel eine Mitarbeiterschulung.“ Die Geschäftsleitung gibt den Rahmen für das Arbeitsschutzmanagement vor, bezieht dabei jedoch die komplette Belegschaft mit ein: Über eine unternehmensinterne Online-Plattform haben alle Mitarbeiter Zugriff auf das System sowie die darin hinterlegten Informationen und können bei Bedarf Verbesserungsvorschläge einbringen. „Dies fördert die Eigeninitiative und sorgt dafür, dass sich jeder Kollege ein Stück weit mitverantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz fühlt“, erklärt Zahn. www.fronius.com