Immer schön cool bleiben

Bei der Icon Cool Kleidung wurde luftdurchlässiges Mesh-Material in den Bereichen eingesetzt, an denen der Körper stark transpiriert: im Schulter- bzw. Nackenbereich, unter den Armen, am unteren Rücken und in der Kniebeuge. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen. Dank des leichten Materials (245 g/m2) wird das Arbeiten bei hohen Temperaturen in Innen- und Außenbereichen komfortabler. Auch bei der Verrichtung von schweren körperlichen Arbeiten fu?hlt man sich in seiner Kleidung angenehm kühl. Die Icon-Kollektion von Fristads Kansas wurde für hohe industrielle Ansprüche an Passform, Funktionalität und Haltbarkeit entwickelt. Wer sie trägt, wird in puncto Komfort außerordentlich zufrieden sein. Zahlreiche Farbkombinationen und ausreichend Platz für ein Firmenlogo machen die Icon-Reihe zu der idealen Kleidung, um mit seinem Firmenprofil eine ansprechende Außenwirkung zu erzielen. Die Icon Cool Kleidungsstücke mit Mesh-Ventilation entsprechen den üblichen Icon-Standards und verfügen über die zusätzlichen Vorteile für einen Arbeitseinsatz in warmen Umgebungen sowie bei schwerer körperlicher Arbeit. Icon Cool umfasst Jacken, Bundhosen, Latzhosen, Westen und Shorts. Es stehen acht unterschiedliche zweifarbige Varianten zur Verfügung. Icon Cool lässt sich hervorragend mit allen anderen Icon Produkten und den Fristads Kansas Shirts kombinieren. Man kann also das komplette Unternehmen in attraktiver zweifarbiger Kleidung ausstatten und trotzdem die unterschiedlichen Arbeitsumgebungen berücksichtigen. Icon cool key features - Leichtes Materialgewicht und optimale Ventilation durch Mesh-Material - Acht Farb-Kombinationen - Mit anderen Kleidungsstücken aus der Icon-Reihe kombinierbar www.fristadskansas.com