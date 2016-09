Angenehmes Reisen trotz Wüstenhitze

Die Anlage errichtet der kanadische Baukonzern SNC Lavalin, der schon seit mehreren Jahren auf das Know-how von Igel setzt. Mit einer Gesamtfläche von 315 Quadratkilometern, über 22 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr sowie vier Terminals, zwei je vier Kilometer langen Landebahnen und Parkkapazitäten für fast 12.000 Autos setzt der King Khalid International Airport nicht nur größentechnisch Maßstäbe. Der Flughafen, der auch als alternativer Landeplatz für das Space Shuttle diente, ist mit modernster Technik ausgestattet. Dafür sorgt unter anderem SNC Lavalin. Die Kanadier planen und bauen für die Erweiterung des Flughafens zwei Kühlblockkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 134 MW. Dabei setzt SNC Lavalin auf Sanftanlasser von Igel Electric. Insgesamt kommen mehrere Softstarter aus der ISA-HD-Serie mit 13,8 kV und 140 A zum Einsatz. Die Sanftanlasser werden in sogenannten Line-up-Systemen eingesetzt, die jeweils aus einem Einspeisefeld und zwei bzw. drei Softstartern bestehen. Die Igel-Sanftanlasser starten die sogenannten Chiller, Kühlkompressoren, die quasi als Klimaanlage für den Flughafen fungieren. Dank der Sanftanlasser-Technologie von Igel reduziert SNC Lavalin sowohl den Motorstrom als auch den mechanischen Verschleiß beim Starten der Kühlkompressoren und verringert somit die Netzbelastung, da Spannungseinbrüche vermieden werden. Igel Electric hat zusammen mit SNC Lavalin in mehreren Projekten knapp 100 Sanftanlasser in der gesamten EMEA-Region installiert und in Betrieb genommen. Auch die Instandhaltung und Wartung wird von lokalen Igel-Experten durchgeführt. Auf diese Weise garantiert Igel Electric ein angenehmes Reisen unter der heißen Wüstensonne. www.igelelectric.de