Velo. Motor. Spass. Mieten.

Mars-Technologie gibt es ab sofort für jeden. Im August 2016 eröffnet maxon motor ein Testcenter für eBikes in Giswil, Obwalden. Dort können topaktuelle Freeride-, Mountain-, Fat- und City-Bikes gemietet werden - von bekannten Marken wie Giant, Scott, Bergamont oder Trek. Für einen Tag (ab CHF 32.-) oder gleich eine ganze Woche. Das Gute daran: Der Mietpreis wird beim Kauf eines maxon BIKEDRIVE angerechnet. «Das neue maxon BIKEDRIVE Testcenter wird ein Treffpunkt für ambitionierte eBiker», sagt Dr. Uwe Oeftiger, CEO der maxon advanced robotics & systems. «Unsere kompetenten Bike-Mechaniker und ehemaligen Radrennfahrer garantieren eine persönliche und professionelle Beratung über alle Leistungsklassen.» Zudem seien spezielle Sessions mit dem ehemaligen Downhill-Weltmeister Albert Iten geplant, der maxon bei der Entwicklung des eBike-Motors unterstützt hat. Der erste Event findet am: 24. September statt (siehe Box). Beim maxon BIKEDRIVE handelt es sich um einen eBike-Nachrüstsatz. Das heisst, Motor und Akku können von einem Bike-Händler einfach in ein Standardrahmen eingebaut werden. Bedient wird der leistungsstarke Antrieb über einen intuitiven Gasgriff am Lenker, ähnlich einer Grip-Shift-Schaltung. Vorteile des maxon BIKEDRIVEs sind die hohe Drehmomentdichte, die kompakte Bauweise und der ausserordentliche Wirkungsgrad. Kein anderer Antrieb bringt die gleiche Leistung (bis 50 Nm Drehmoment) bei gleichem Gewicht. Und durch den hohen Wirkungsgrad spart der Biker an Akkuleistung. Das Antriebsset wiegt lediglich 6 kg. Damit erhält man bis 3mal mehr Schub als mit eigener Muskelkraft. www.maxonmotor.de