Move it like Pilz

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen sichere Antriebslösungen Safe Motion sowie die sicherere Sensorik PSEN. Darüber hinaus können sich Messebesucher am Stand umfassend über das Thema Maschinensicherheit und das entsprechende Dienstleistungsangebot, auch zu Antriebslösungen, informieren. Das Antriebsportfolio des Ostfilderner Automatisierungsunternehmens – mit Motion Control, Steuerungen, Servoverstärkern bis hin zu Servomotoren – ist Schwerpunkt auf dem Messestand in Stuttgart. Auf der Motek stellt Pilz gleich zwei neue Produkte aus dem Bereich Motion Control Steuerungssysteme vor, die ab sofort mit einem 1,3 GHz Intel Atom Prozessor ausgestattet sind und damit mehr Performance bieten. Das neue Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC steht als offenes, externes Steuerungssystem dem bisherigen antriebsintegrierten Steuerungssystem PMCprimo C gegenüber und verfügt nun neu auch über mehr Leistung. Bei PMCprimo C lässt sich die Motion Control-Karte einfach in den Servoverstärker PMCprotego D stecken. Zusammen mit der Sicherheitskarte PMCprotego S entsteht eine sichere und kompakte Antriebslösung. Die Motion Control Steuerungssysteme lassen sich so nun in einer Vielzahl weiterer Applikationen einsetzen. Komplette Applikationen in allen Antriebsumgebungen wie z.B. Pick and Place-Anwendungen, die aus den Steuerungsfunktionen einer SPS und den Motion Control Funktionen bestehen, sind realisierbar. Auch lassen sich durch das Plus an Leistung höhere Zykluszahlen erreichen. Damit steigt die Produktivität. PMC ist offen ausgelegt, auch eine Schnittstelle für Profinet steht zur Verfügung. Soll die Applikation sicher sein, kann der Anwender mit der Sicherheitskarte PMCprotego S den Servoverstärker PMCprotego D zusätzlich um Safe Motion-Funktionen erweitern. Pilz Motion Control bietet somit komplette und energieeffiziente Lösungen für die Automatisierung. Das sichere Zusammenspiel von Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik können Besucher der internationalen Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung selbst erleben, indem sie gegen die „automatisierte Pilz Elf“ antreten: Perfekte Spielzüge aus Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik sowie Visualisierung lassen sich an dem mit Pilz Produkten ausgestatteten, automatisierten Pilz Tischkicker ausprobieren. Auf der Motek ist Pilz in Halle 8, Stand 8410 zu finden. www.pilz.com