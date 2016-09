Neuer Palettierroboter CP700L von Kawasaki Robotics

Der CP 700L hat eine Traglast von 700 kg und schafft bis zu 900 Zyklen in der Stunde. Neben dem neuen Palettierroboter zeigt Kawasaki Robotics das neue K-Label Etikettiersystem. Im innerbetrieblichen Warenflusssystem nimmt das Etikettieren einen immer höheren und wichtigeren Stellenwert ein. Bislang gibt es nur sehr wenige automatisierte Systeme, die flexibel genug eingesetzt werden können, um Packstücke oder Paletten der unterschiedlichsten Art und Größe etikettieren zu können. Kawasaki K-Label ist ein vollautomatisches, flexibles und kompaktes System zur Paletten- und Produktetikettierung. Ausgerüstet mit einem Kawasaki Roboter der R-Serie, einem REA JET Etikettiersystem sowie der entsprechenden Fördertechnik, kann diese Etikettierzelle universell eingesetzt werden. Die Industrieroboter der R-Serie von Kawasaki sind echte Multitalente, mit Traglasten von 3 bis 80 kg und Reichweiten von 620 bis 3.150 mm eignen sich diese Roboter für nahezu alle Anwendungsbereiche. Der Etikettendrucker und die gesamte Drucktechnik stammen aus dem Hause REA Elektronik, dem weltweitführenden Hersteller für die berührungslose industrielle Kennzeichnung und Codierung. Auf dem Kawasaki Robotics Stand in in Halle 3 Stand 3-307 wird ein K-Label System gezeigt, das für große Packstücke und zur Kennzeichnung von Paletten geeignet ist. Dieses Etikettiersystem besteht aus einen REA DS Druck-Spendesystem (Etikettiersystem) mit integriertem CAB Thermo-Transfer-Druckmodul zum Druck und abspenden von A5-Palettenetiketten. Durch den Einsatz des Roboters kann das Etikett frei auf dem Packstück positioniert werden, ebenso ist die Anzahl der Etiketten pro Packstück frei wählbar. Das Etikettiersystem ist geeignet für unterschiedlichste Packstück- oder Palettenformate. Für die verschiedenen Einsatzzwecke, wie: Doppelstock-, Einzel-, halb- und viertel- Palettenetikettierung oder Packstücketikettierung, stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Die Packstücke können unterschiedlichste Formate, Oberflächen und Formen aufweisen, wie Kartons, Kanister, Eimer, glatte oder hölzerne Oberflächen. Mit der K-Label Etikettierlösung ist die Etikettenabnahme von mehreren Druckern möglich, der Kawasaki Roboter nimmt diese Etiketten von den Druckern ab und bringt sie entsprechend an den Packstücken an. Die Steuerung des Etikettiersystems ist ebenfalls flexibel ausgelegt, so können die Druckdaten direkt in den Etikettendrucker gesendet werden, als auch durch die Robotersteuerung geroutet werden. Die Leistung des Etikettiersystems ist mit 250 Paletten pro Stunde, auch bei zweiseitigem Etikett, hoch. Die Palette kann beim Anbringen des Etiketts durchlaufen, sie muss zum Anbringen des Etiketts nicht gestoppt werden. Hergestellt werden die K-Label Etikettiersysteme im Hause REA Elektronik.