Energieführung für Roboter in neuer Baugröße

Die e-kette für Torsionsbewegungen überzeugt durch sehr schnelle Montage und Demontage, was Stillstandzeiten deutlich verkürzt. Daher ist sie bei Roboterherstellern wie Anwendern auch äußerst beliebt. Industrieroboter sind heute aus der Montage nicht mehr wegzudenken, da sie viel Arbeit und Zeit sparen. Damit dies auch bei der Ausrüstung der Roboter selber gewährleistet werden kann, hat der motion plastics Spezialist igus die dreidimensionalen Energieketten triflex TRLF entwickelt, die nun in neuer Baugröße verfügbar sind. Das ‚L‘ in der Produktbezeichnung steht für ‚leicht‘, da durch das offene Design der einzelnen Glieder Material eingespart wird, die Leitungen und Schläuche gleichzeitig aber sicher geführt werden. Das ‚F‘ steht für ‚flip open‘ und erklärt sehr gut den Mechanismus: „Jedes einzelne Kettenglied verfügt über drei schwenkbare Öffnungsstege, die jederzeit per Hand oder Schraubendreher geöffnet und aufgeklappt werden können“, erklärt Harald Nehring, Prokurist e-kettensysteme bei igus. „Dies erleichtert das Befüllen mit großen Leitungsdurchmessern oder Schlauchpaketen deutlich.“ Mit der neuen Baugröße TRLF.125 mit einem Nenndurchmesser von 125 Millimetern können auch dicke und/oder steife Schläuche oder eine hohe Anzahl von Einzelleitungen schnell und einfach eingelegt werden. Durch das Verzichten auf durchgehende Tragelemente wie Stahlseile oder Federelemente geht das Zusammen- und Auseinanderbauen der triflex TRLF ebenso leicht wie die Befüllung. Jederzeit lässt sich die Kette verlängern, indem sich neue Glieder an den Kugelgelenken mit leichtem Druck einrasten lassen. Per Drehung der Kettenglieder und wenig Kraftaufwand kann die Kette genau so leicht per Hand gekürzt werden. Dabei ist die triflex TRLF jedoch stabil genug, um verschiedene Leitungen für Energie, Daten und Medien gleichzeitig zu führen. Durch das dreigeteilte Innenaufteilungsprogramm, einen definierten Mindestbiegeradius und eine Torsion von ca. +- 200 Grad pro Meter Kette wird eine sichere Führung gewährleistet und ein ‚Zudrehen‘ der Leitungen und Schläuche verhindert. Wie einfach die Montage und Demontage der triflex TRLF geht, sehen Sie hier: https://youtu.be/zJt7FjqRBT4 www.igus.com