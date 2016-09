Intelligente Automatisierungslösungen für Maritim 4.0

Der Automatisierungsspezialist unterstützt mit seinen Lösungen Maschinen- und Anlagenbauer auf dem Weg zu intelligenten Schiffen, vernetzten Maschinen und effizienten Prozessen und damit auf dem Weg zu Maritim 4.0. Mit der Visualisierungslösung mapp View kann jeder Automatisierungstechniker webbasierte Visualisierungen selbst erstellen. Kenntnisse in HTML, CSS oder JavaScript sind nicht erforderlich. Integrierte Visualisierungsbausteine, die mapp View bereitstellt, decken alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche ab. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Stelle gezogen und dort einfach parametriert. Inhalt und Layout sind voneinander getrennt, somit kann das Design jederzeit angepasst werden. Darüber hinaus zeigt B&R, wie voll-integrierte Automatisierungssysteme für intelligente Schiffe auf Basis des Prozessleitsystems APROL einfach erstellt werden können. Der Anwender hat die Wahl zwischen einzelnen gebrauchsfertigen Lösungspaketen zum Beispiel für Prozessdatenerfassung, Energy Monitoring und Condition Monitoring. Bei Bedarf kann die Anwendung auch zu einem komplett integrierten Schiffsleitsystem aus-gebaut werden. In der integrierten Business-Intelligence-Suite können sämtliche Betriebsdaten des Schiffes gesammelt, aufbereitet und analysiert werden. Die Daten werden wahlweise in interaktiv anpassbaren Dashboards, Grafiken oder Reports angezeigt. Die Ausgabe ist auch auf mobilen Geräten möglich.