Intuitive Nutzung und qualitative Inhalte

„Die meisten unserer Kunden haben wenig Zeit. Sie möchten möglichst schnell an die gesuchten Informationen gelangen, die zugleich eine möglichst hohe Qualität haben sollten“, erklärt Susanne Häfner, Teamleitung Marketing bei Puls, dem Technologieführer im Bereich DIN-Schienen Stromversorgungen. „Bei der Entwicklung unserer neuen Website haben wir uns deshalb sehr viele Gedanken über das Nutzerverhalten, eine intuitive Menüführung und hochwertige Inhalte gemacht.“ Auf der neuen Website finden Anwender alle Daten, Zusatzinformationen und Anwendungshinweise zu den Produkten von Puls sowie eine leistungsstarke Parametersuche zur Auswahl des passenden Produktes. Durch zahlreiche Hintergrundinformationen zum Unternehmen, den Produktionsstätten, der Arbeitskultur und vielem mehr, können sich Anwender mit Puls vertraut machen und lernen den Hersteller so als zuverlässigen Partner kennen. Die durchdachte Menüführung macht es möglich, von jeder Inhaltsseite mit nur wenigen Klicks direkt zum detaillierten Datenblatt eines Netzgeräts oder zu einem kompetenten Ansprechpartner zu navigieren. Und das unabhängig davon, ob der User mit dem Desktop PC, Handy oder Tablet auf der Seite unterwegs ist. Die Website passt sich stets dem jeweiligen Format an. „Puls strebt immer nach der bestmöglichen Anwenderunterstützung. Deshalb war es uns auch bei der neuen Website wichtig, sehr viele Informationen bereitzustellen, die schnell zu finden sind und diese in einer übersichtlichen und ansprechenden Form zu präsentieren. Genau wie unsere Produkte ist unsere Website easy-to-use und qualitativ hochwertig“, sagt Bernhard Erdl, Geschäftsführer, Chef-Entwickler und Inhaber der PULS GmbH. www.pulspower.com