Festo macht sich fit für die Zukunft

Sie gliederte dafür zum 01. Juli 2016 die Organisationseinheit Vertrieb Deutschland in die neu gegründete Festo Vertrieb GmbH & Co. KG aus – eine 100 %ige Tochtergesellschaft. Dr. Ansgar Kriwet, Vorstand Sales, erklärt: „Die Ausgliederung verkürzt die Prozesse in der Vertriebsorganisation und erhöht damit ihre Leistungsfähigkeit. Mit dieser Weiterentwicklung passen wir die Vertriebsorganisation auch an das Wachstum der letzten Jahre an.“ Frank Notz – seit über 20 Jahren für Festo tätig – ist seit 1. Juli Geschäftsführer der Festo Vertrieb GmbH & Co. KG. Er löst damit Hans-Ulrich Witschel ab, der zum Ende des Jahres altersbedingt seine Arbeit für Festo beendet. Frank Notz ergänzt: „Für Festo schaffen wir mit diesem Schritt eine Normalität, die mit Ausnahme des deutschen Vertriebs bereits weltweit in 61 Vertriebsgesellschaften Gültigkeit hat. Kurze Entscheidungswege im Vertrieb machen uns schneller und flexibler am Markt.“ Die Ausgliederung erfolgte zum 1. Juli 2016 durch den Eintrag in das Handelsregister. Nach der Ausgliederung, die in den letzten drei Jahren vorbereitet wurde, werden die bisher von der Organisationseinheit Vertrieb Deutschland wahrgenommenen Aufgaben unverändert in der Festo Vertrieb GmbH & Co. KG fortgeführt. Für die Mitarbeiter ändert sich durch die Ausgliederung des Vertriebs nichts, lediglich der Name der Gesellschaft. Kunden und Lieferanten wurden rechtzeitig und umfassend über die Ausgliederung des Vertriebes Deutschland informiert. www.festo.com