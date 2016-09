10.000 preeflow Dispenser verkauft

Mikrodosierung in Perfektion – dies hat sich der Dosiertechnikhersteller ViscoTec 2008 zum Mantra gemacht, als der erste eco-PEN der Marke preeflow auf den Markt kam. Der preeflow Markteintritt geschah zunächst mit den Dispensern eco-PEN450 und eco-PEN600, die mit extra entwickelten Steuerungen als komplette Dosiersysteme auf den Markt gebracht wurden. Im Laufe der Jahre 2009 bis 2014 ergänzten weitere Dispenser, auch für zweikomponentige Medien das Portfolio. 2015 wurde das weltweit erste, rein volumetrische Sprühsystem für nieder- bis hochviskose Fluide auf Basis des eco-PEN450 entwickelt. Im Juli 2016 konnte nun der 10.000 Dispenser ausgeliefert werden. Und auf den 10.000sten ruht sich ViscoTec nicht aus. „Nur wer am Ball bleibt kann an der Spitze mitspielen und so stehen auch im Jahr 2016 noch weitere Innovationen der Marke preeflow an“, so Thomas Diringer, Geschäftsfeldleiter Komponenten & Geräte bei ViscoTec. www.viscotec.de