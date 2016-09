Comau Robotics in der Türkei

Die Niederlassung verantwortet unter dem Namen Comau Robot ve Sistemleri A.?. nicht nur den Vertrieb der Roboter, sondern auch das Ersatzteilgeschäft sowie den technischen Service und die Schulungen für alle Geschäftspartner in der Türkei, in Griechenland und im Mittleren Osten. Anlässlich der feierlichen Eröffnung lud Comau zum Tag der offenen Tür ein, an dem neben einigen namhaften Kunden auch Vertreter der lokalen Medien teilnahmen. 4 verschiedene Demozellen konnten die Gäste live bestaunen, darunter auch die Modelle Racer 7 und Racer 3 aus Comau’s Kleinrobotik-Familie. Tobias Daniel, Vice President Sales & Marketing bei Comau Robotics, nahm die Feierlichkeit zum Anlass, gemeinsam mit Kandan Gok, Leiter der Niederlassung in Bursa, über zukünftige Entwicklungen zu sprechen: „Wir setzen bei unserer Strategie auf ein komplett neues Portfolio und neue Ideen. Unsere Branche verändert sich und wir gehen parallel dazu in neue Märkte. Einige Märkte sind besonders wichtig, weil sie gerade erst anfangen Robotik vermehrt einzusetzen. Die Türkei ist einer davon.“, so Daniel. Daniel richtete sich in seiner Rede auch an Comau’s Kunden und Geschäftspartner: „Wir suchen nun nach Partnern, die mit uns gemeinsam die Robotik in neuen Branchen weiterentwickeln. Die Anwendungsfelder für die Robotik wachsen weiter und die Türkei bietet große Chancen für Robotik-Geschäfte.“ www.comau.com