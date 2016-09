SKF in der Papierindustrie

CMPC ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zellstoff, Hygienepapier, forstwirtschaftlichen Produkten, graphischen Papieren und Verpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist in acht lateinamerikanischen Ländern vertreten, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und exportiert seine Waren an Kunden auf der ganzen Welt. In Lateinamerika besitzt CMPC u. a. großflächige und nachhaltig betriebene Forstplantagen sowie eine Reihe von Sägewerken, Zellstoff-, Verpackungs-, Wellpappen-, Sperrholz- und Hygienepapierfabriken. Zudem verfügt das Unternehmen über Anlagen für Formteile und Recycling sowie einen Geschäftsbereich für den Vertrieb von Papierprodukten. In sämtlichen Unternehmensbereichen legt CMPC sehr viel Wert auf Qualität und Effizienz. Insofern ist die Zuverlässigkeit jedes einzelnen Produktionssystems von größter Bedeutung. Beispielsweise erläutert Francisco Javier Morales, Assistant Manager in der Beschaffungslogistik von CMPC: „Wir verfolgen ein ,schlankes‘ Geschäftsmodell, bei dem alle unsere Fertigungsanlagen möglichst sicher, effizient und nachhaltig laufen sollen. Daher arbeiten wir eng mit unseren Lieferanten zusammen: Wir wollen sicherstellen, dass die gesamte Lieferkette von unserer nachhaltigen Philosophie durchzogen wird. Ergo bauen wir sehr enge Beziehungen zu strategischen Partnern wie SKF auf.“ Im Rahmen des jüngsten Vertrages mit CMPC wird SKF sämtliche chilenischen Werke des Kunden mit Wälzlagern, Lagergehäusen und Zubehör beliefern. Zum Lieferumfang von SKF gehören u. a. Pendelrollenlager, Rillenkugellager, Zylinderrollenlager, Pendelkugellager und CARB-Toroidalrollenlager. Hinzu kommen diverse lineare Führungs- und Positioniersysteme sowie Dichtungen. www.skf.de