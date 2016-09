Schneller, höher, besser

Mit dem neuen 25-Megapixel-„Python“ CMOS Sensor von On Semi mit Bildraten von bis zu 31 fps via Camera Link Interface geht die hr2500CL als Farb- und Monoversion in Serienproduktion. Genaue Auflösung und hohe Geschwindigkeit ist somit kein Widerspruch mehr und erweitert den Horizont der Anwendungen. Als weiterer Meilenstein wird demnächst auch die CoaXPress Schnittstelle mit bis zu 80fps erhältlich sein. Kameras der HR Serie zählen in ihrer Klasse zu den kompaktesten Kameramodulen des Weltmarktes und kommen dank eines ausgeklügelten Wärme-Managements ohne externe Kühlung aus. Ideale Voraussetzungen für Anwendungsbereiche wie die optische Messtechnik, die Qualitätskontrolle, die Überwachung von großen Arealen oder die Verkehrsüberwachung. www.svs-vistek.com