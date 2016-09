Neue Webplattform von MaxxVision

Unter www.videokonferenz.maxxvision.com finden sich ausführliche Informationen zu den Produktbereichen mit neu aufbereiteten Inhalten.

„Unser Ziel war, die Produkte von unserem übrigen Portfolio abzuheben und ihnen mit einer eigenen Webplattform den Stellenwert zu geben, den sie verdienen,“ erklärt Sayed Soliman, Geschäftsführer von MaxxVision.

Da MaxxVision im Paket mit Videokonferenzsystemen und PTZ-Kameras von Sony auch Displays anbietet, finden sich diese ebenfalls auf der neuen Website.

AV-Reseller und Endkunden erhalten so alle relevanten Informationen zu den Produkten, die in Projekten oftmals kombiniert zum Einsatz kommen, in einer neuen, ansprechenden Form aufbereitet und auf einer gemeinsamen Plattform.

Neben Key Features und Produktbeschreibungen, finden sich auch viele Zusatzinformationen als Downloads und Videos auf den jeweiligen Seiten.

Ergänzt werden die Informationen zu den Produkten um einen neuen Praxisteil. Hier finden Enduser und Reseller Hilfestellung zur Entscheidungsfindung bei ihrem Videokonferenz-Projekt, werden über verschiedene Videokonferenztools informiert und erhalten Beispiele zu unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Dieser Praxisteil wird künftig weiter ausgebaut und um ähnliche Inhalte zu PTZ-Kameras ergänzt werden.

Die neue Struktur der Website bietet zudem Resellern die Möglichkeit, Anwendungsberichte und Fallstudien zu veröffentlichen, um ihre Lösungen interessierten Anwendern vorzustellen.

http://videokonferenz.maxxvision.com