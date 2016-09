Framos Marktumfrage 2016

Ziel der Umfrage ist es, den aktuellen Stand und künftige Entwicklungen der Branche, aus Sicht der Anwender und Hersteller aussagekräftig zu analysieren und transparent sowie nutzbar zu machen. Der Fokus Die Umfrage fokussiert sich auf eine der wesentlichsten Produktgruppen: Industrielle Kameras. Damit sind Video-Kameras gemeint, die überwiegend in Systemen mit automatischer Bildaufnahme und maschineller Bildauswertung eingesetzt werden. Z.B. Applikationen der Automatisierung in Produktion und Logistik, Medizintechnik, Qualitätssicherung oder Verkehrsüberwachung. Ihr Vorteil Durch die Fokussierung auf Industrielle Kameras lassen sich konsistente und somit besonders aussagekräftige Ergebnisse erzielen. Die in dieser Umfrage traditionell getrennte Analyse von Kamera-Herstellern und Kamera-Nutzern schafft eine hohe Transparenz und Konfidenz in den Resultaten. Als Teilnehmer werden Ihnen frühzeitig und exklusiv die vollständigen Umfrageergebnisse zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel eine strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Außerdem werden komprimierte Resultate zusätzlich Anfang November in Ausgabe 6 der Fachzeitschrift INSPECT und in Ausgabe 10 der Vision Systems Design veröffentlicht. Als Dankeschön für Ihr Engagement verlosen wir eine freiwählbare Schulung der Imaging Experts Academy im Wert von 1490 € sowie 10 Amazon Gutscheine im Wert von je 25€. www.framos.com