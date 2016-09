Micro-Epsilon ist vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit dem Preis Bayerns Best 50 ausgezeichnet worden. Mit dieser Auszeichnung werden die besten mittelständischen Unternehmen des Freistaats geehrt. Der Sensorspezialist hat sich in den letzten Jahren als besonders wachstumsstarkes, dynamisches und ausbildungsstarkes, mittelständisches Unternehmen erwiesen und konnte sowohl die Zahl der Mitarbeiter als auch den Umsatz in überdurchschnittlichem Maße steigern. „Für uns ist diese Auszeichnung eine besondere Ehre, die uns Stabilität bescheinigt und aufzeigt, dass unser Weg der nachhaltigen Unternehmensentwicklung erfolgreich war. Besonderer Dank gebührt unseren Mitarbeitern, die durch ihr Engagement entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Auch in Zukunft wollen wir neue innovative Produkte im Bereich der präzisen Messtechnik entwickeln und im Zuge der schnell voranschreitenden Globalisierung weitere neue Märkte erschließen“, so Geschäftsführer Dr. Thomas Wisspeintner. Ein konkreter Schritt in die Zukunft des weltweit tätigen Unternehmens ist bereits getan. Denn gleichzeitig mit dem 40-jährigen Standortjubiläum am Hauptsitz in Ortenburg wurde auch das neue Firmengebäude in Ortenburg eingeweiht. Dieses schafft Raum für weitere innovative Ideen und dient als Zentrale für die Firmengruppe mit weltweit über 900 Mitarbeitern. „Der Mittelstand ist das Herzstück der bayerischen Wirtschaft“, betonte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner bei der Preisverleihung. Die ausgezeichneten Unternehmen seien in jedem Fall Garanten für den Wohlstand in Bayern. Ausgewählt wird aus rund 2.000 mittelständischen Betrieben. Hauptkriterium für Bayerns Best 50 ist vor allem das Wachstum bezogen auf Umsatz, Arbeitsplätze und Auszubildende. www.micro-epsilon.de