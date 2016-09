ViscoTec mit neuer Spitze im Geschäftsfeld Klebstoff & Chemie

Christian Heidinger ist seit nahezu 10 Jahren Mitarbeiter der ViscoTec GmbH und begann als Techniker für Versuche und Entwicklungen seine Laufbahn bei ViscoTec. Nach einigen Jahren wechselte er in den technischen Vertrieb und zuletzt betreute er Kunden sowie Materialhersteller im Klebstoff- und Chemiebereich als Key Account Manager. So erarbeitete er sich umfassende Anwendungs- und Branchenkenntnisse. Seine Schwerpunkte in der neuen Position sieht er in der Umsetzung strategischer Vertriebsziele im nationalen und internationalen Markt, auch im Hinblick auf Industrie 4.0.

Das Geschäftsfeld Klebstoff & Chemie ist spezialisiert auf Dosiersysteme von der Materialaufbereitung bis hin zur Dosierung von 1- und 2-komponentigen, hochviskosen, abrasiven sowie auch schersensitiven Flüssigkeiten und Pasten – von Klebstoffen bis Wärmeleitpasten.

www.viscotec.de